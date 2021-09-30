Франция может пересмотреть отношения с Великобританией

Глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о необходимости пересмотра отношений Парижа и Лондона после заключения соглашения AUKUS по подлодкам. Его слова приводит Urdupoint, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Глава французского МИД отметил, что Великобритания нарушила свои обязательства, в том числе по соглашению о торговле и сотрудничестве.

Помимо этого Ле Дриан заявил, что кризис, который наблюдается в отношениях Парижа с Вашингтоном, является довольно серьезным. "Он не закончился только потому, что диалог возобновился. Он будет продолжаться, и чтобы из него выйти, нужны будут серьезные действия, а не слова", - подчеркнул дипломат.