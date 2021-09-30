https://news.day.az/world/1385761.html В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали начальника МВД и его заместительницу - ВИДЕО
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали начальника МВД и его заместительницу - ВИДЕО
В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали начальника МВД и его заместительницу.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "ЧП", их обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий.
Представляем вниманию читателей кадры задержания:
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