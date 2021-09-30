В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали начальника МВД и его заместительницу

В Подмосковье сотрудники ФСБ задержали начальника МВД и его заместительницу.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "ЧП", их обвиняют в коррупции и превышении должностных полномочий.

Представляем вниманию читателей кадры задержания: