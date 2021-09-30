Столкновения между бандами в эквадорской тюрьме, более 100 жертв

В результате столкновений между бандами в тюрьме эквадорского города Гуаякиль погибли 116 человек, более 80 получили ранения. Об этом сообщил президент Эквадора Гильермо Лассо, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Он ввел чрезвычайное положение в пенитенциарной системе Эквадора, разрешив правительству, в числе прочих полномочий, направлять в тюрьмы полицию и солдат, сообщило агентство Associated Press.

Лассо заявил на пресс-конференции, что происходящее в Гуаякиле стало "печальным событием", и пока он не может гарантировать, что власти восстановили контроль над тюрьмой.

"Прискорбно, что тюрьмы превращаются преступными группировками в территории для споров о власти", - сказал он.