В Австралии отменят связанные с COVID-19 пособия

Власти Австралии прекратят выплату всех субсидий и пособий, связанных с пандемией, после вакцинации 80% взрослого населения, заявил в четверг главный государственный казначей Джош Фрайденберг. Первыми с отменой федеральных платежей столкнутся два самых густонаселенных штата страны - Новый Южный Уэльс и Виктория, а также Австралийская столичная территория. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что "предприятия в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, а также на Австралийской столичной территории вскоре перестанут получать субсидии на оплату труда работников, введенные правительством страны на фоне пандемии", поскольку эти регионы приближаются к 80% показателю вакцинации. Казначей подчеркнул, что "федеральное правительство прекратит меры финансовой поддержки, как только будут достигнуты ключевые цели вакцинации", однако власти регионов могут продолжить финансовую поддержку за счет средств собственных бюджетов.

Также Фрайденберг сообщил, что после того, как регионы привьют 70% взрослого населения, начнется поэтапная отмена пособий для тех, кто потерял работу из-за пандемии или лишился значительной части дохода. После вакцинации 80% эти выплаты прекратятся полностью. "Мы не можем уничтожить вирус, и нам нужно научиться жить с ним. Наша экономика быстро восстановилась после первой волны COVID-19, и у нас есть все возможности сделать это снова, когда ограничения будут сняты", - подчеркнул он.

По прогнозу федерального министерства здравоохранения, Новый Южный Уэльс и Австралийская столичная территория вакцинируют 80% своих жителей старше 12 лет к концу октября, а Виктория - в первых числах ноября текущего года. В дальнейшем все санитарные ограничения штатам придется оплачивать из собственных средств.

По данным федерального министерства здравоохранения, с 25 января 2020 года в стране выявили более 102 тыс. заразившихся коронавирусом, выздоровели 80 тыс. человек, умерли 1 278 заболевших. В июне 2021 года в Австралии началась новая волна распространения коронавируса, с которой власти до сих пор пытаются справиться, параллельно проводя вакцинацию жителей. Прививки против COVID-19 сделали более 77% взрослых жителей страны, население которой составляет 25,6 млн. Более 11 млн австралийцев старше 12 лет (53,4%) получили два компонента вакцины.