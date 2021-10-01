В США допустили использование российских баз в Азии

Министр обороны США Ллойд Остин допустил использование российских баз для проведения контртеррористических операций в Афганистане. Об этом сообщает издание Politico, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соответствующее заявление глава Пентагона сделал на закрытых слушаниях законодателей. Он также признал, что американские власти обратились к Москве за разъяснениями по поводу предложения президента России Владимира Путина о совместном использовании военных баз. Ранее в СМИ появилась информация, что в ходе июньского саммита российский лидер и его американский коллега Джо Байден, предположительно, обсуждали идею аренды Вашингтоном части российских военных баз в Средней Азии.

Уточняется, что США ведут переговоры с властями Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и ряда других стран в регионе. Предполагается, что размещение своих сил на военных объектах вышеуказанных стран позволит американским военным осуществлять наблюдение и наносить удары по целям в Афганистане, находящимся под контролем "Талибана".