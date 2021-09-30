Цена на газ в Европе побила рекорд

Цена на газ в Европе в очередной раз побила рекорд, достигнув $1073 за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные торгов на ICE Futures, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вечером 29 сентября в ходе торгов фьючерсы на газ в Европе достигли $1050 за тысячу кубометров.

28 сентября, по данным торгов на ICE Futures, цена на газ в Европе впервые в истории поднялась до $1000 за тыс. кубометров. До этого стоимость газа неоднократно превышала $900 за тыс. кубометров.