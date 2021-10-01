Ставший самым богатым человеком Маск пообещал отправить Безосу серебряную медаль

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, возглавив список богатейших людей, пообещал отправить опустившемуся на второе место владельцу Amazon Джефу Безосу серебряную медаль и гигантскую статую цифру "2". Об этом сообщает журнал Forbes - составитель списка - со ссылкой на электронное письмо Маска, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящее время состояние Маска оценивается Forbes в $201,1 млрд, его ближайший конкурент Безос владеет $197,4 млрд.

Маск и Безос не первый раз меняются местами в рейтинге. Так, в августе 2020 года основатель Amazon стал первым человеком, состояние которого превысило $200 млрд. Затем в начале 2021 года на первое место списка поднялся глава французского конгломерата предметов роскоши LVMH Бернар Арно - сейчас он занимает 3 место с $175,7 млрд.

Кроме того, Маск и Безос конкурируют в области коммерческой космонавтики. Безос основал Blue Origin в 2000 году, а Маск запустил SpaceX в 2002-м. В июле Безос вылетел в суборбитальное пространство на борту космического корабля Blue Origin, Маск в свою очередь в сентябре отправил в космос корабль Crew Dragon с непрофессиональным экипажем на борту.