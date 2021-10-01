В США победитель лотереи утонул, не успев обналичить выигрыш

Житель американского штата Мичиган Грегори Джарвис выиграл в лотерею $45 тыс., но не успел потратить деньги - утонул со счастливым билетов в бумажнике. Об этом сообщает телеканал WJRT News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Джарвис сорвал джекпот лотереи Club Keno The Jack 13 сентября. В этот момент он находился в отеле Blue Water Inn в Кейсвилле.

"Очень хороший парень, он был здесь каждый день", - вспоминает погибшего совладелица гостиницы Дон Таласки.

По ее словам, мужчина не мог получить выигрыш, потому что у него не было карты социального страхования - "она была в негодном состоянии, поэтому он подал заявку на [выпуск] новой".

Целую неделю он не появлялся в отеле и не приходил на работу. В пятницу, 26 сентября, тело Джарвиса выбросило на берег в небольшом городке округа Гурон, рядом была привязана его лодка.

"Мы думаем, что он привязал свою лодку, поскользнулся, упал, ударился головой и оказался в воде", - рассказал начальник местной полиции Кайл Ромзек.

В его бумажнике лежал выигрышный лотерейный билет - поэтому полицейские и предположили, что произошел несчастный случай.