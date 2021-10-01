В США семейная пара умерла в одной больнице в один день с разницей в минуту

В американском штате Мичиган муж и жена скончались от COVID-19 в одной больнице в один день с разницей в минуту, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает Fox 17, Кэла и Линду Данэм положили в клинику. У них был обнаружен коронавирус. Состояние четы ухудшалось. В результате пациентов подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

26 сентября медики сообщили Саре, дочери пары, что ее родителям становится все хуже, и их, скорее всего, придется отключить от ИВЛ. Тогда Кэл попросил персонал клиники перевезти его в палату к супруге. В 11.07 по местному времени он умер. Спустя минуту скончалась Линда.

"Мама всегда говорила папе, что если он умрет раньше нее, то она будет рядом с ним в этот момент", - сказала Сара.

Американка добавила, что для ее родителей их брак был вторым и самым счастливым.