Страдающим от дефицита британцам пообещали вернуть бензин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал ослабление топливного кризиса в стране. Как сообщает Bloomberg, политик заявил, что поставки бензина стабилизируются. Об этом свидетельствуют официальные данные, согласно которым все меньше заправочных станций жалуются на нехватку топлива, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Перебои с топливом вызваны дефицитом дальнобойщиков, которые не смогли вернуться в Великобританию из-за ковидных ограничений и визовых сложностей после Брексит. На фоне панических сообщений в СМИ британцы выстроились в очереди перед заправками, на многих из которых в результате не осталось бензина.

"На АЗС ситуация стабилизируется, поэтому люди должны быть спокойны и заниматься своими делами как обычно", - заявил Джонсон. Официальные данные Британской ассоциации розничных торговцев бензином подтверждают слова премьер-министра. Количество страдающих от нехватки топлива АЗС за три дня снизилось на 13 процентных пунктов - с 50 процентов до 37 процентов. Однако на многих объектах по-прежнему не хватает бензина, а водители все еще выстраиваются в очереди.

Нефтяной гигант BP предложил простой выход из кризисной ситуации - выдать больше виз иностранным водителям, чтобы восполнить дефицит дальнобойщиков. При этом Джонсона такой вариант не устроил. "Я не думаю, что люди в стране хотят снова решить все наши проблемы при помощи неконтролируемой иммиграции", - заявил премьер-министр. Он подчеркнул, что такой метод приведет к снижению зарплат и низкой квалификации сотрудников на рынке. Правительство связывает кризис поставок не с Брексит, а с восстановлением экономики после пандемии, которое привело к резкому росту спроса.

Тем не менее, власти все же приняли решение выдать пять тысяч краткосрочных виз для дальнобойщиков перед Рождеством, чтобы избежать нехватки топлива и продуктов в преддверии новогодних праздников. Однако эффективность такой меры остается под вопросом, так как водители из Восточной Европы, которые являются основным ресурсом рабочей силы, заявили о нежелании возвращаться на работу в Британию. Дальнобойщики требуют более долгосрочных перспектив и не желают снова столкнуться с проблемами.