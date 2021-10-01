Alibaba перестанет помогать добытчикам криптовалют

На сайте китайского техногиганта Alibaba появилась информация, что с 8 октября ее платформы электронной коммерции запретят продажу оборудования для майнинга криптовалют. Кроме того, на сайте больше не будут доступны программное обеспечение и обучающие материалы, помогающие добытчикам в производстве цифровых денег, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

На сайте указали, что запрет распространится на все устройства и учебные пособия, связанные с майнингом Bitcoin, Ethereum, Litecoin, BeaoCoin, QuarkCoin и других криптовалют. Свое решение Alibaba объяснила решением Китая запретить цифровые деньги на территории страны, так как криптовалюта провоцирует "финансовые риски" в экономике государства. 24 сентября Народный банк Китая (аналог ЦБ) заявил, что услуги по торговле, сопоставлению заказов (сопоставление заявок на покупку и продажу ценных бумаг на фондовом рынке), выпуску токенов и деривативов (договоров о будущей цене) для криптовалют строго запрещены.



Alibaba пообещала, что будет отслеживать законодательные изменения, касающиеся крипторынка, в каждой стране и соответствующим образом корректировать "политику контроля" на своих платформах. Компания также предупредила, что за намеренное уклонение от правил, искажение информации о продукте и размещение товаров в ненадлежащих категориях продавцы будут наказаны штрафами или удалением их товаров с сайта. Alibaba также пригрозила нарушителям списанием баллов, ограничением использования функций сайта и закрытием учетных записей.

Еще до запрета всей криптовалютной деятельности на территории страны власти Китая открыли охоту на "подпольных" майнеров криптовалюты, которые выдают себя за специалистов по обработке и хранению данных. Администрация одной из крупных провинций заявила, что рост потребления энергии, связанный с работой криптоферм, не соответствует целям Китая по сокращению выбросов.