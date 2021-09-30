https://news.day.az/world/1385885.html Консультации России и США по стратегической стабильности проходят в Женеве
Консультации России и США по стратегической стабильности проходят в Женеве
Второй очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности начался в Женеве.
Переговоры проходят в постоянном представительстве России при женевской штаб-квартире ООН и других международных организаций. Обе делегации прибыли на место проведения встречи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Российскую делегацию возглавляет замглавы МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман.
Первый в 2021 году очный раунд российско-американских консультаций по стратегической стабильности состоялся 28 июля в Женеве. Тогда обе стороны положительно оценили итоги встречи и выразили готовность продолжать работу.
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