В Сочи воздушный шар с людьми упал в море, инцидент произошел в парке "Солох-аул". Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"В парке "Солох-аул" сорвался воздушный шар с фиксирующего троса <...> Шар приводнился напротив устья реки "Шахе" в море, ориентировочно 100-150 м от берега", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в шаре находились три человека, пострадавших нет. Шар отбуксировал рыболовецкий буксир.

"[Люди] эвакуированы на рыбацкий катер, следуют на рыболовецкую базу пос. Головинка", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города, из-за резкого изменения потока ветра пилот аэростата принял решение совершить незапланированную посадку в море недалеко от береговой полосы. "Действия пилота проверят контрольно-надзорные органы. В департаменте курортов и туризма администрации города Сочи следят за ситуацией", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что на осуществление экскурсии были получены все необходимые документы, включая разрешение Росавиации. По данным администрации, на борту находились четыре пассажира и пилот.