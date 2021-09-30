Россия продолжает обновлять рекорд по числу смертей от COVID-19

За последние сутки в России коронавирусом (COVID-19) заразились еще 23 888 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на оперативный штаб РФ, число зараженных COVID-19 в России достигло 7 511 026.

За последние сутки от коронавируса умерли 867 человек, что является новым максимум смертей от COVID-19 за сутки. Число умерших от коронавируса достигло 207 255.

Отметим, по количеству случаев заражения коронавирусом Россия находится на восьмом месте в мире после США, Индии, Ирана, Великобритании, Бразилии, Малайзии и Турции.