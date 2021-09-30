Саркози приговорили к тюрьме

Суд в Париже 30 сентября признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании президентской кампании 2012 года. Об этом ообщил телеканал BFMTV, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Николя Саркози знал о максимальной законной сумме расходов (на президентскую кампанию), при этом его дважды предупреждали о перерасходах, однако он продолжал действовать, как и прежде", - заявила в ходе заседания судья Каролин Вигье.

По ее словам, кампания 2012 года была для Саркози не первой, а значит он должен был хорошо разбираться в соответствующем законодательстве.

По данным телеканала, Саркози приговорен к одному году тюремного заключения.