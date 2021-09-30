Путин готов к обсуждению «платформы шести» в любой момент

Путин в любой момент готов к обсуждению "платформы шести".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращении из Сочи.

По словам Эрдогана, В.Путин всегда положительно относился к инициативе "платформы шести".

Он отметил, что в Сочи подробно обсудил с российским коллегой процессы в Сирии, Карабахе, Ливии и Афганистане.