https://news.day.az/world/1386006.html Путин готов к обсуждению «платформы шести» в любой момент - Реджеп Тайип Эрдоган
Путин готов к обсуждению «платформы шести» в любой момент - Реджеп Тайип Эрдоган
Путин в любой момент готов к обсуждению "платформы шести".
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов в самолете по возвращении из Сочи.
По словам Эрдогана, В.Путин всегда положительно относился к инициативе "платформы шести".
Он отметил, что в Сочи подробно обсудил с российским коллегой процессы в Сирии, Карабахе, Ливии и Афганистане.
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