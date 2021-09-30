В Великобритании еще три поставщика электроэнергии перестали обслуживать клиентов

Три британских поставщика электроэнергии - Enstroga, Igloo Energy и Symbio Energy сообщили, что прекращают работу, пишет "Би-би-си", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. На фоне высоких цен на газ в Европе они больше не могут выполнять свои обязательства, говорится в материале.

По данным регулирующего органа Ofgem, в совокупности на этих поставщиков приходилось менее 1% британского рынка, а число клиентов в общей сложности составляло 233 тыс. Enstroga поставляет газ и электроэнергию примерно 6 тыс. местных потребителей, Igloo - около 179 тыс., Symbio Energy обслуживает примерно 48 тыс. человек в Великобритании, а также экспортирует электроэнергию за рубеж.

До этого прекратили свое существование шесть других компаний. В сентябре на фоне этого пострадали около 1,73 млн клиентов, сообщает телеканал.

Ранее министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг заявил, что потребителям не стоит опасаться того, что зимой они останутся без электричества и газа на фоне резкого роста цен. Однако до этого сообщалось, что как минимум четыре энергетические компании в Великобритании на фоне роста цен на газ могут обанкротиться.

28 сентября цена на газ в Европе впервые в истории пробила отметку $1000 за тыс. кубометров.