В Италии дальнобойщики блокируют трассы в знак протеста против COVID-паспортов

В Италии третий день подряд протестуют дальнобойщики. Как передает Day.Az со ссылкой на ont.by, они снижают скорость до минимальной и таким образом блокируют все полосы трассы.

Это вызывает крупные заторы на подъездах к большим городам.

Люди требуют отмены COVID-паспортов и протестуют против обязательной вакцинации. С 15 октября без них можно лишиться работы без сохранения зарплаты. За работу без документа - штраф до 1,5 тысяч евро.

Представляем вниманию читателей видео из Италии, которым поделился телеграм-канал "Свежести":