https://news.day.az/world/1386036.html В Италии дальнобойщики блокируют трассы в знак протеста против COVID-паспортов - ВИДЕО
В Италии дальнобойщики блокируют трассы в знак протеста против COVID-паспортов - ВИДЕО
В Италии третий день подряд протестуют дальнобойщики. Как передает Day.Az со ссылкой на ont.by, они снижают скорость до минимальной и таким образом блокируют все полосы трассы.
Это вызывает крупные заторы на подъездах к большим городам.
Люди требуют отмены COVID-паспортов и протестуют против обязательной вакцинации. С 15 октября без них можно лишиться работы без сохранения зарплаты. За работу без документа - штраф до 1,5 тысяч евро.
Представляем вниманию читателей видео из Италии, которым поделился телеграм-канал "Свежести":
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