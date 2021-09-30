https://news.day.az/world/1386040.html Сильные дожди затопили несколько городов в Индии - ВИДЕО
Сильные дожди затопили несколько городов в Индии - ВИДЕО
В районах Раджкот и Джамнагар индийского штата Гуджарат продолжаются сильные дожди.
В результате пострадали более 1,6 миллиона человек в 44 населенных пунктах, известно о по меньшей мере двух смертельных случаях.
Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Свежести" представляет кадры из пострадавшего от наводнений региона:
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