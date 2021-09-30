В немецком порту торнадо подхватывал людей и швырял в воду, есть пострадавшие

Вечером в среду, 29 сентября, в немецком портовом городе Киль на берегу Балтийского моря появился мощный торнадо, который срывал крыши, поднимал в воздух разные предметы на улицах и даже подхватывал людей.

Как сообщает издание Stern, в результате разгула стихии пострадали по меньшей мере семь человек, передает Day.Az со ссылкой на tsn.ua.

Мощный торнадо прошел у берега, в это время на пристани находились и пострадавшие люди. По данным полиции, торнадо подбросило несколько человек в воздух, после чего они упали в воду.

Экстренные службы, работающие сейчас на месте чрезвычайного происшествия, госпитализировали 6 человек, трое из которых - в тяжелом состоянии. Еще одному пострадавшему была оказана помощь на месте.

"На основе фотографий мы предполагаем, что это был смерч", - сказал в комментарии журналистам Майкл Баудиц из немецкой метеорологической службы (DWD).