В России молодой врач спас четырёхлетнюю девочку, выпавшую из окна

Молодой врач-реаниматолог во время похорон своего деда спас четырёхлетнюю девочку, выпавшую из окна.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, Аскер Дзилихов прощался с близким родственником. Во время траурной церемонии из окна соседнего дома высунулась малышка. Ребёнка заинтересовало происходящее снаружи: она облокотилась на москитную сетку, упала, пролетела пять этажей и приземлилась на палисадник. Трава смягчила удар, поэтому серьёзных травм удалось избежать.

Медик подбежал и оказал первую помощь девочке, не подававшей признаков жизни. Она в больнице - идёт на поправку и потихоньку встаёт сама. Скоро ей исполнится четыре, но мама считает, что день рождения уже прошёл - и был он 25 сентября.