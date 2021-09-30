Китай обратился к мировому сообществу

Китай призывает международное сообщество помешать Австралии приобрести атомные подлодки у США и Великобритании. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Сотрудничество США, Великобритании и Австралии создает серьезную опасность распространения ядерного оружия и нарушает дух ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия - прим.)", - подчеркнул китайский дипломат.

По его словам, Вашингтон и Лондон в рамках партнерства будут направлять в Австралию технологии, оборудование и ядерные материалы, такие как оружейный высокообогащенный уран, который можно использовать для создания ядерного оружия. Цянь отметил, что в рамках системы гарантий МАГАТЭ нельзя будет проверить, как Канберра воспользуется соответствующими ядерными материалами.

Ранее министр иностранных дел Китая Ван И заявил в телефонном разговоре с коллегами из Малайзии и Брунея, что, если Австралия получит атомные подводные лодки от США и Великобритании, может начаться новый виток гонки вооружений - включая ядерное оружие.

США, Великобритания и Австралия договорились 16 сентября о создании нового партнерства в сфере безопасности. Альянсу дали название AUKUS. Первой инициативой альянса стало соглашение о поставке Австралии атомных подлодок.