В США планируют оснастить гиперзвуковыми ракетами бомбардировщики B-1B

В США планируют оснастить стратегические бомбардировщики B-1B Lancer гиперзвуковыми ракетами. Об этом сообщили представители компании Boeing (SPB: BA) - компании-разработчика самолета, передает Day.Az со ссылкой "Интерфакс".

Как уточнил менеджер программы разработок бомбардировщиков в Boeing Роберт Гасс, начало испытаний назначено на сентябрь 2022 года, когда завершатся разработки.

По его словам, американские военный самолеты планируется оснащать гиперзвуковыми ракетами как с планирующим блоком, так и с блоком с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Другой представитель компании Дэн Рудер рассказал, что для комплектации B-1B гиперзвуковыми ракетами будет создана специальная внешняя подвеска. С помощью нее бомбардировщик сможет нести две гиперзвуковые ракеты под фюзеляжем весом до 2,2 тонны и длиной 6 метров.

Ранее стало известно, что США планируют к 2030 году увеличить с двух до пяти число авиабаз стратегической авиации, где размещается ядерное оружие.

Сейчас стратегические бомбардировщики ВВС США B-52H Stratofortress, B-2 Spirit и B-1B Lancer расположены на авиабазах Майнот (штат Северная Дакота), Уайтмен (штат Миссури), Барксдейл (штат Луизиана), Элсуорт, (штат Южная Дакота) и Дайесс (штат Техас).