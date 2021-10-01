https://news.day.az/world/1386085.html Рабочие спасли собаку, которая не могла выбраться из ямы с водой - ВИДЕО
Рабочие в Ханты-Мансийском автономном округе спасли собаку, которая не могла выбраться из ямы с водой.
Рабочие спасли собаку, которая не могла выбраться из ямы с водой - ВИДЕО
Рабочие в Ханты-Мансийском автономном округе спасли собаку, которая не могла выбраться из ямы с водой.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, в посёлке Пойковский мужчины увидели промокшего и явно замёрзшего пёселя. Самостоятельно вылезти у животного не получалось - земля скользила из-за дождя.
На помощь пришли смекалка и экскаватор. Один мужчина забрался в ковш, другой спустил его к собаке. Элементарные манипуляции и вуаля - четвероногий спасён, согрет и накормлен.30
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