Рабочие спасли собаку, которая не могла выбраться из ямы с водой

Рабочие в Ханты-Мансийском автономном округе спасли собаку, которая не могла выбраться из ямы с водой.



Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал Mash, в посёлке Пойковский мужчины увидели промокшего и явно замёрзшего пёселя. Самостоятельно вылезти у животного не получалось - земля скользила из-за дождя.



На помощь пришли смекалка и экскаватор. Один мужчина забрался в ковш, другой спустил его к собаке. Элементарные манипуляции и вуаля - четвероногий спасён, согрет и накормлен.30