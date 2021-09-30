В России экс-кандидат в депутаты думы избил в магазине бывшую жену

Экс-кандидат в депутаты думы Батайска Ростовской области Леонид Дегтярев попал на видео во время нападения на свою бывшую жену Кристину Дегтяреву. Ролик появился в аккаунте Instagram "Подслушано в Батайске", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Как пишет издание Battime.ru, сам инцидент произошел в четверг, 29 сентября, в обеденное время, в одном из супермаркетов.

На кадрах заметно, как мужчина врывается в торговый зал, хватает девушку за волосы, валит на металлические тележки, а затем на пол. Пострадавшая при этом умоляет очевидцев вызвать полицию. Сам нападавший грозит бывшей жене в следующий раз убить ее.

Как утверждает издание, на камеры видеонаблюдения попал бывший кандидат в депутаты городской думы по округу № 11 33-летний Леонид Дегтярев. 19 сентября этого года батайчанин баллотировался в качестве самовыдвиженца, однако за три дня до голосования он снял свою кандидатуру. Поскольку бюллетени уже были изготовлены, его фамилия осталась в списках выдвинувшихся, но ее вычеркнули.

По данным Территориальной избирательной комиссии, судимостей Дегтярев не имеет, он является директором фирмы, которая выиграла подряд на капремонт одной из школ в Батайске.

Бывшая супруга экс-депутата, с которой он расторг брак несколько лет назад, Кристина Дегтярева написала заявление в полицию. Отмечается также, что она прошла процедуру судебно-медицинского освидетельствования на предмет полученных телесных повреждений.