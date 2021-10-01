Найдены водоросли, выделяющие смертоносный яд

В водах Амурского залива во Владивостоке обнаружили опасные микроводоросли, которые выделяют смертоносный нейропаралитический яд. Концентрация водорослей в воде превышает норму в 200 раз, сообщает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Ученые предупредили, что моллюски, выловленные из такой воды, могут убить человека, так как накапливают в себе токсины.

"При такой концентрации микроводорослей, которая зафиксирована в водах Амурского залива, если моллюски накопят в себе токсины, то достаточно съесть один или два моллюска, и человек может умереть", - сказала глава Центра мониторинга вредоносных микроводорослей Орлова.

Специалисты отмечают, что особо опасны для человека мидии, которые быстрее других моллюсков могут накопить в себе токсины. Водоросли не могут привести к гибели рыб или моллюсков в воде, зато могут убить человека, который съест их.

Исследователи подчеркивают, что никогда раньше во Владивостоке не было подобных организмов. Возможно, их принесло от берегов Японии или Кореи.

Напомним, в конце сентября 2020 года на Камчатке из-за токсичных водорослей загрязнилась акватория полуострова, что привело к массовой гибели морских обитателей.