Кладбище домашних животных: приют в Волгограде попал в скандал

В Волгограде разгорается громкий скандал вокруг городского приюта для бездомных животных, который больше похож на концлагерь. Питомцы живут там в невыносимых условиях, болеют и голодают. О том, что творится за его стенами, может быть никто и никогда не узнал, если бы случайно местные жители не обнаружили огромное кладбище собак, расположенное рядом с питомником. И судя по специальным биркам, мертвых дворняг - взрослых и совсем маленьких - сбрасывают в могильник именно оттуда. Петицию зоозащитников с требованием наказать живодеров уже подписали несколько тысяч человек. Подробности выясняли журналисты РЕН ТВ, передает Day.Az.

"Без мешков вообще их закопали. Вот они ушки. Ну, откапывай, Лен, что делать, руками откапывай", - говорят волонтеры в опубликованном видеосюжете.

Такие ужасы в стиле "Кладбища домашних животных" Стивена Кинга на свои телефоны сняли жители Волгограда. В нескольких метрах от городского приюта для животных в ровно вырытых траншеях разлагаются десятки трупов собак. На душераздирающих кадрах - тела взрослых собак и совсем щенков. На их ушах голубые пометки - как доказательство, что хоронят здесь подопечных как раз городского приюта. Эти могилы случайно нашла волонтер Елена Проскурина. Женщина пришла забирать своих троих щенков. Их обещали стерилизовать и вернуть.

"Я пришла и говорю: "Отдайте мне моих щенков", они говорят: "Выбирайте". Я пришла - а щенков не было. Хотя по документам они находились там. Моих щенков не было, зато я увидела трупики других щенков, облепленные мухами", - рассказала она.

Происходящее на территории приюта ужасает не меньше. Кажется, здесь нет никаких правил. Новорожденных щенков бросают в один вольер со взрослыми псами - что для малышей равно смерти. Сейчас приют больше напоминает концентрационный лагерь для животных, хотя по своей сути должен лечить и спасать их жизни. Только вот в вольерах собаки еле держатся на ногах и умирают от болезней.

Волонтерам удалось забрать из приюта пятерых больных собак. Только вот спасти от смерти удалось всего одного щенка. Малыша зовут Умка. Для него ужасы собачьего концлагеря позади.

В приюте, который принадлежит городским властям, от могильника открещиваются - говорят, что сжигать трупы им было бы дешевле, чем закапывать. А вот то, что вирус гуляет по вольерам, сотрудники, кажется, не хотят замечать, но на всякий случай закрылись.

Сколько еще собак умрет взаперти во время карантина, можно только гадать. За животных уже вступились больше 3 тысяч россиян, среди которых известные личности. Неравнодушные к братьям меньшим подписывают онлайн-петицию, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Кладбищем возле городского приюта для животных уже заинтересовалась Волгоградская природоохранная прокуратура, которая проводит проверку чтобы привлечь ответственных к уголовной ответственности. Зоозащитники, подписавшие петицию, надеются, что после этого мучения животных прекратятся.