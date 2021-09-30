В Подмосковье загадочно пропали туристы

В Подмосковье в Никитских пещерах десятки спелеологов и добровольцев ищут пропавших людей. На самом деле никто не посылал сигнал бедствия и не писал заявление в полицию. Дело в том, что местные жители недалеко от каменоломни, которая притягивает экстремалов со всей страны, обнаружили обычную брезентовую палатку с теплой одеждой и запасами еды, в которой явно жили два человека, но не появлялись в ней уже несколько дней. Люди решили, что с большой вероятностью парочка могла пойти в катакомбы и заблудиться. Журналисты РЕН-ТВ отправились в эти пещеры и лично узнали у волонтеров, как продвигаются поиски, передает Day.Az.

Брезентовую палатку с кучей теплой одежды, еды и посуды обнаружили местные жители. Этот лес, где хозяева временного жилища решили переночевать, - излюбленное место туристов-экстремалов. В этом лесу на берегу реки Рожайка расположены многокилометровые подземелья, которые ежегодно притягивают сотни людей, жаждущих получить порцию адреналина. Возможно, за этими ощущениями сюда и приехали потерявшиеся туристы, поиски которых организовали добровольцы.

"Видим - палатка, не понимаем, что происходит. Неделю назад то же самое было, коллега мой увидел палатку, мы начали переживать, приехали, позвонили", - рассказал местный житель.

Жители окрестных поселков версию, что пропавшие приехали сюда на пикник, категорически отрицают - чаще всего сюда направляются из-за вот этих глубоких колодцев. Это вход в одну из крупнейших искусственных пещерных систем страны. И, судя по набору одежды и продуктов, который уже несколько дней лежит в палатке, люди приехали сюда на поиски приключений. Рядом с палаткой лежат котелки, тыква, продукты питания, теплые вещи - внутри палатки. Скорее всего, здесь несколько дней кто-то жил. Судя по тому, что здесь как мужские, так и женские вещи, тут отдыхали двое.

У спелеологов, которые отправляются бродить по Никитским пещерам, есть негласное правило: в целях безопасности перед тем, как спуститься в колодец, они указывают свои данные, время и дату погружения в специальном журнале. По тому же алгоритму отмечаются и на выходе. Выяснилось, что информации о том, что в Никитах кто-то отправился в пещеру, за последние несколько недель нет.

Сообщение о возможной пропаже людей поступило в полицию.

"Следов насильственных действий не обнаружено. При проверке журнала посещения пещеры, расположенной недалеко от места пребывания людей, записи с 19 сентября текущего года не имеется. По факту поступившего сообщения полицейскими проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством", - сообщил сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Андрей Пышкин.

Выяснить имена тех, кто жил в палатке, пока тоже не удалось. Внутри не оказалось никаких документов. Единственная зацепка, которая хоть как-то может навести на след, - чек на покупку билета. Судя по нему, владелец этого жилища отправился с Варшавского шоссе на Нагатинскую. Случаи, когда экстремалы без вести пропадали в Никитских пещерах, - не редкость, но ни таблички, которые строго-настрого запрещают посещение этих мест, ни перекрытия колодцев местной администрацией не останавливают любителей острых ощущений. Некоторые даже снимают обучающие уроки о том, как здесь не заблудиться, что с собой взять из продуктов и на что можно посмотреть - тем самым мотивируя людей отправиться в опасную зону.

Обвалы, о которых в своем видео говорит один экстремал-блогер, - не редкость. Входы, перекрытия и тропинки внутри пещеры, которые ведут к выходу, - может попросту завалить камнями, оставив человека в замкнутом пространстве.

Местные жители уже несколько дней пытаются найти хоть какие-то следы потерявшихся. Поиски продолжаются.