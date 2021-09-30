В Одесской области мужчина открыл стрельбу на улице - ВИДЕО
Полиция Одесской области провела спецоперацию "Гром" по задержанию мужчины, который устроил стрельбу из ружья в одном из сел региона. Об этом в четверг, 30 сентября, сообщает пресс-служба областной полиции, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"В Одесской области мужчина устроил стрельбу посреди улицы. Событие произошло в одном из населенных пунктов Подольского района", - заявили в ведомстве.
Уточняется, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа местного подразделения полиции, также туда отправилось руководство главного управления Нацполиции в Одесской области и спецназ.
По предварительной информации, от действий правонарушителя никто не пострадал. В настоящее время мужчина задержан.
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