Поселок в России оказался отрезан от мира

В полной транспортной блокаде сейчас оказался целый населенный пункт в самом сердце России. Он словно забыт всем миром. Туда больше не доставляют продукты, никто не может до него добраться и выбраться из него, в магазинах и аптеках заканчивается еда и лекарства. Всё дело в том, что единственной компании, которая доставляла людей и продовольствие туда, сейчас запретили работать - после авиаинцидента, когда ее самолет L-410 рухнул в Иркутской области. Тем, кто все пытается добраться до этого места или покинуть его, это вполне может стоить жизни.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, эти кадры из отдаленного поселка Уакит в Сибири. Местные жители пришли в магазин, но выбор товаров невелик.

"Нет основных продуктов, это заморозки. Нет колбасных изделий, нет масла, нет молочной продукции. Мы нуждаемся в этом, у нас нуждается в этом школа", - говорит продавец Наталья Мясникова.

Полки пустеют, а подвоза провизии нет. Авиасообщение в Бурятии и Иркутской области почти остановилось. Недавняя катастрофа самолета L-410 авиакомпании "СиЛА" привела к тому, что все ее рейсы отменили, документацию проверяют.

"То не подходит, это не подходит, и сейчас проверка всех летчиков, с вызыванием всех летчиков на учебу. Они закончат числу к 10-му, и полеты возобновятся", - заявил гендиректор авиакомпании Андрей Богданов.

"СиЛА" и родственная ей компания "Аэросервис" - системообразующие перевозчики, а заменить авиацию нечем. Потому что дорог, в привычном нам виде, в Восточной Сибири немного.

Навстречу нам едет грузовик, и мы видим, как ему тяжело брать этот подъем, потому что он постоянно складывается и переламывается пополам. Сейчас надо дать ему дорогу, чтобы он проехал и, не дай бог, не сполз на обочину.

500 километров кочек и ям на трассе от Иркутска до крупного райцентра. Фуры карабкаются на подъем. Не каждому водителю удается одолеть его, потому что асфальта здесь нет! Под колесами - жидкое месиво. Кто не смог побороть стихию, тот остался под елками на несколько дней. Ведь сотовой связи в этих местах тоже нет. Только спутниковый телефон или радиостанция.

Анатолий, водитель сломавшегося грузовика, ночует в кабине. Уже отбивался от медведей. Подумывает сам начать чинить мотор. Поехать здесь на легковушке - вообще безумство. Максим Лавринов говорит нам, что асфальт видел только в селах.

В общем, если не летать, то ездить на чем-то вроде танка. Но не у каждого местного жителя в гараже вообще есть машина.

"За этот период у нас накопились больные, которые желают выехать в ЦРБ на обследование, но это не представляется возможным. С 20 сентября нас ежедневно обнадеживали", - говорит фельдшер Ольга Зубарева.

Все это время отдаленные районы Восточной Сибири будут без связи с внешним миром. Продукты, медикаменты, почта, пенсия - про все эти радости цивилизации можно забыть. Августину Неклюдову из села Багдарин в Бурятии выписали из роддома с ребенком, с 18 сентября она не может попасть домой.

Остается только надеяться на погоду. Как это не парадоксально, с наступлением холодов ситуация с транспортом немного поправится. Раскисший грунт на дорогах замерзнет и превратится в так называемые "зимники", по которым можно ехать относительно быстро и без приключений. Если не сломается мотор. И на стук гаечных ключей не придет медведь.