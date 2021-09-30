Готовившие в Москве теракты боевики "ИГ" осуждены на сроки до 25 лет

Пятерых участников террористической организации "Исламское государство" (ИГ) осудили на сроки от 18 до 25 лет за подготовку подрывов зданий полиции и образовательного учреждения в Москве. Об этом сообщает в четверг Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Уточняется, что за организацию деятельности террористической организации суд приговорил Алибекова к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 300 тысяч рублей, Азизова и Баходурова к 18 годам, а также штрафу в размере 250 тысяч рублей каждому, гражданина Шахмедова к 19 годам и штрафу в размере 250 тысяч рублей и Мамурова У. К. к 18 годам лишения свободы.

В спецслужбе отметили, что приговор Второго западного окружного военного суда вступил в законную силу.

Следствием и судом было установлено, что после подрыва зданий полиции и образовательного учреждения в Москве осужденные намеривались выехать на территорию Сирии для дальнейшего участия в боевых действиях на стороне террористических структур.