Жестокое избиение женщины в лифте жилого дома в Томске попало на камеру

В одном из жилых домов Томска неадекватный полуголый мужчина напал на женщину. Нападение было зафиксировано камерой, установленной в лифте.

На публикуемых порталом Регион-70 Томск кадрах видно, что женщина пытается уехать на лифте вниз, когда в кабину врывается мужчина, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Он блокирует телом двери лифта и не дает кабине уехать. После неудачной попытки поговорить россиянин бросается на женщину с кулаками и со всей силы не менее десяти раз бьет ее кулаками в лицо.

Этого неадеквату оказывается мало, и он еще раз бьет пострадавшую ногой в голову, лишь после этого, удовлетворенный, уходит к себе в квартиру.

В правоохранительных органах Томска пока никак не комментировали этот инцидент.