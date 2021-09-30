https://news.day.az/world/1386130.html Массовое отравление в столовой в России: более 40 пострадавших
Массовое отравление в столовой в России: более 40 пострадавших
Более 40 рабочих компании "Велесстрой" в Норильске были доставлены в больницу с признаками отравления, после того, как они поели в столовой предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, передает Day.Az.
Отмечается, что управление ведомства проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Всем 44 заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Их состояние легкой и средней степени тяжести.
По данным Роспотребнадзора, зафиксированы нарушения требований санитарного законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время столовая не работает.
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