Более 40 рабочих компании "Велесстрой" в Норильске были доставлены в больницу с признаками отравления, после того, как они поели в столовой предприятия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора, передает Day.Az.

Отмечается, что управление ведомства проводит санитарно-эпидемиологическое расследование. Всем 44 заболевшим оказывается квалифицированная медицинская помощь в полном объеме. Их состояние легкой и средней степени тяжести.

По данным Роспотребнадзора, зафиксированы нарушения требований санитарного законодательства. Возбуждено дело об административном правонарушении. В настоящее время столовая не работает.