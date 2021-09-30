Израильский беспилотник упал на территорию Ливана

Армия обороны Израиля сообщила в четверг о крушении своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Ливана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад во время рутинной оперативной деятельности беспилотник израильской армии упал на ливанской территории", - говорится в документе.

"Начато расследование причин инцидента", - добавили в армейской пресс-службе.