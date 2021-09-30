https://news.day.az/world/1386142.html Израильский беспилотник упал на территорию Ливана
Израильский беспилотник упал на территорию Ливана
Армия обороны Израиля сообщила в четверг о крушении своего беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на территории Ливана.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.
"Некоторое время назад во время рутинной оперативной деятельности беспилотник израильской армии упал на ливанской территории", - говорится в документе.
"Начато расследование причин инцидента", - добавили в армейской пресс-службе.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре