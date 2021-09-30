https://news.day.az/world/1386173.html В Бразилии 12 человек погибли в ДТП - ВИДЕО
В Бразилии 12 человек погибли в ДТП - ВИДЕО
По меньшей мере 12 человек погибли в Бразилии в результате крупной автокатастрофы, которая произошла на территории муниципалитета Мунду-Нову (северо-восточный штат Баия).
Об этом сообщило в четверг агентство Prensa Latina.
Грузовик, перевозивший бревна эвкалипта, занесло на повороте, в результате чего перевернулся его прицеп, а находившийся в нем груз попал в ехавшие по встречной полосе автобус и фургон.
В результате инцидента травмы получили 22 человека, они доставлены в госпитали. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.
Водитель грузовика скрылся с места происшествия, полиция ведет его розыск. Причины ДТП выясняются.
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