В Бразилии 12 человек погибли в ДТП

По меньшей мере 12 человек погибли в Бразилии в результате крупной автокатастрофы, которая произошла на территории муниципалитета Мунду-Нову (северо-восточный штат Баия).

Об этом сообщило в четверг агентство Prensa Latina.

Грузовик, перевозивший бревна эвкалипта, занесло на повороте, в результате чего перевернулся его прицеп, а находившийся в нем груз попал в ехавшие по встречной полосе автобус и фургон.

В результате инцидента травмы получили 22 человека, они доставлены в госпитали. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика скрылся с места происшествия, полиция ведет его розыск. Причины ДТП выясняются.