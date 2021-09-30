https://news.day.az/world/1386174.html Саркози сделал первое заявление после ареста
Саркози сделал первое заявление после ареста
Бывший президент Франции Николя Саркози намерен до конца отстаивать свою невиновность и добиваться отмены обвинительного приговора, вынесенного ему в четверг исправительным судом Парижа.
Соответствующее заявление он разместил на своей странице в Facebook, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Он поблагодарил французов, выразивших солидарность. "Ваша поддержка дает мне силы продолжать борьбу за правду и справедливость, - отметил Саркози. - Я решил обжаловать приговор и пойду до конца в этом деле, которое касается не только меня лично".
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