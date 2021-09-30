https://news.day.az/world/1386175.html Международный суд ООН проведет слушания по иску Азербайджана против Армении
Международный суд ООН проведет слушания по иску Азербайджана против Армении
Международный суд ООН рассмотрит иск Азербайджана против Армении касательно нарушения международной конвенции о пресечении всех форм рассовой дискриминации, передает Day.Az со ссылкой на суд.
Отмечается, что публичные слушания будут проведены 18-19 октября.
В ходе заседания, которые будут проведены в гибридном формате, будут расмотрены предоставленные сторонами детали дела.
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