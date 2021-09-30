Афганские женщины провели акцию протеста в Кабуле

Афганские женщины в четверг организовали акцию протеста в Кабуле с требованием права на работу и получение образования.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, по словам участниц, целью протеста было призвать мировое сообщество оказать давление на "Талибан".

Ранее правительство движения "Талибан" ввело запрет на проведение акций протеста по всему Афганистану без предварительного разрешения от властей.