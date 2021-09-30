Турция продолжит вносить вклад в борьбу с изменением климата
Турция будет вносить свой вклад в борьбу с изменением климата, также, как она это делает для решения других глобальных проблем.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности Турции, которое прошло в четверг в Анкаре под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
На заседании Совбеза Турции указано на необходимость реализации совместных планов борьбы на глобальном уровне против угрозы изменения климата.
В СНБ Турции указали на необходимость реализации совместных глобальных планов по борьбе с угрозой изменения климата.
Совет национальной безопасности Турции призвал международное сообщество действовать сообща и взять на себя ответственность для преодоления гуманитарного кризиса в Афганистане.
Касательно ситуации в Сирии в Совбезе Турции заявили, что действия, направленные против гражданского населения и наносящие ущерб стабильности, нарушат и без того хрупкое равновесие в регионе и помешают достижению устойчивого урегулирования сирийского кризиса.
В декларации подчеркивается, что поддержка односторонних действий Греции и администрации киприотов-греков будет способствовать усугублению разногласий в регионе.
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