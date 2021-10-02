В России людям старшего возраста рекомендовали привиться

Роспотребнадзор рекомендует привиться людям старшего возраста, чтобы снизить риск заболеваемости. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Люди пожилого возраста в зоне особого риска при заболевании COVID-19. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как вирусная пневмония и тромбозы различной локализации. Эти осложнения могут привести к самым печальным исходам", - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор уточняет, что вакцинация является надежным способом для защиты от коронавируса. Ответ организма на прививку у людей пожилого возраста переносится в легкой форме благодаря особенностям их иммунной системы.

"Прививаться можно даже с различными хроническими заболеваниями, главное, чтобы они не были в фазе обострения. Проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом", - пишет ведомство.

Роспотребнадзор напоминает, что полноценное формирование иммунитета происходит в течение 42-45 дней после вакцинации. В связи с этим пожилым гражданам необходимо избегать скопления людей, носить маску в общественным местах, часто мыть руки с мылом или обрабатывать их антисептиком, соблюдать все необходимые меры предосторожности.