Фабрика Nestle отреагировала на найденных в шоколаде насекомых
Житель Пермского края обнаружил в упаковке шоколадного батончика жуков и их личинки, на пермской фабрике Nestle пообещали разобраться, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ранее мужчина поделился своей "добычей" в соцсетях и пошутил, что ему досталась шоколадка с мясной начинкой. Другой пользователь ответил, что недавно покупал похожий батончик и обнаружил в нем червей.
В комментариях позже появилась представитель Nestle, попросив автора поста сохранить упаковку и обратиться по номеру горячей линии, на что последовал отказ.
"При обнаружении жалобы в социальных сетях компания сразу же начала внутреннюю проверку", - сообщил производитель, уточнив, что так и не смог получить у потребителя вызвавший жалобу продукт.
В компании также сообщили, что проверка продолжается, и о ее результате сообщат по доступным каналам связи.
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