Во Франции раскрыли громкое дело маньяка по кличке «Рябой» спустя 35 лет

Во Франции раскрыли громкое дело серийного маньяка по кличке "Рябой". Спустя 35 лет преступник раскрыл свою личность и совершил суицид. Об этом пишет Le Parisien, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Насильником и убийцей, которого искали больше 30 лет, оказался бывший жандарм, 59-летний Франсуа Веров (François Verove). Он проживал в курортном городке Гро-дю-Руа в департаменте Гар на юге страны, где и покончил с собой. В предсмертной записке мужчина признался, что и был тем самым преступником, совершившим серию изнасилований и убийств в 1980-х - 1990 годах.

Экспертиза сравнила отпечатки пальцев покойного с теми, что были обнаружены на местах преступлений, и подтвердила, что правоохранитель действительно является серийным убийцей. Его подозревали в совершении не менее трех убийств и шести изнасилованиях, совершенных между 1986-м и 1994 годом, в том числе детей.

Первое преступление "Рябого" было совершено в 1986-м в Париже. Тогда он задушил и изнасиловал 11-летнюю девочку.