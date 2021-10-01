В Китае описали последствия ядерного удара Европы по России

Последствия ядерного удара Европы по России могут быть катастрофическими - но скорее для стран Европейского союза, а не для Москвы. С таким мнением выступили в заметке китайского издания Baijiahao, цитаты приводит "Московский комсомолец", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации описывается, что в Европе самыми боеспособными являются Великобритания, Франция и Германия, но ядерным оружием обладают только в Лондоне и Париже. Авторы издания уверены, что по одиночке они не смогут выстоять против России. "Если Британия, Франция и Германия объединится для борьбы с Россией, это будет похоже на удар яйца о камень", - приводит цитату "МК".

Отмечается, что самая мощная ракета Британии - это Trident, дальность полета которой составляет 12 тысяч километров. При этом сейчас у страны нет возможности производить ядерное вооружение, имеющиеся технологии обслуживают приглашенные из США специалисты. У Франции есть ракета M51, считающаяся более совершенной, нежели Trident. Однако состояние ядерного арсенала французов вызывает вопросы.

В сумме у Парижа и Лондона есть около 500 ракет, однако это ничто "в сравнении с российскими шестью тысячами баллистических ракет", уверены в китайском издании.