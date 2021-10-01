В России спрогнозировали подъем заболеваемости гриппом на фоне роста случаев COVID-19

В России стоит ожидать подъем заболеваемости гриппом на фоне роста числа новых случаев коронавируса, потому что люди не соблюдают масочный режим. Об этом заявил завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Дело в том, что одна из причин того, что не было эпидемии гриппа в прошлом году - ношение масок. У гриппа репродуктивное число намного меньше, чем у коронавируса, и поэтому маска во многом защищает. Сейчас люди не носят маски, а значит, что, к сожалению, стоит ожидать и подъема гриппа", - заявил Нетесов.

Он добавил, что сейчас в странах, где есть высокий процент вакцинированного от COVID-19 населения, смертность от коронавируса практически не прирастает. Где низкое количество привитых - смертность остается на высоком уровне.

По словам ученого, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России связан с тем, что россияне вернулись из отпусков, а школьники и студенты начали учиться.