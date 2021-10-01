Великобритания ограничила въезд граждан стран ЕС

В Великобритании с пятницы, 1 октября, вступает в силу ограничение для граждан стран Европейского союза - теперь при пересечении границы при себе нужно иметь загранпаспорт. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министра внутренних дел Великобритании Прити Пател, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Великобритания гордится своей исторической открытостью миру, и Глобальная Британия продолжит эту традицию", - заявила Пател.

Под "Глобальной Британией" имеется в виду новая концепция новой роли британского правительства в мире после Брексита.

"Мы должны пресечь действия преступников, которые хотят нелегально въехать в нашу страну при помощи поддельных документов", - уточнила Пател.

Новые правила, по мнению британского правительства, должны способствовать борьбе с подделыванием удостоверений личности. При этом правила не будут распространяться на граждан ЕС, которые живут в Великобритании, а также граждан Швейцарии и стран Европейской экономической зоны.