В Британии началась волна банкротств из-за высоких цен на газ

Мировой энергетический кризис вызвал волну банкротств среди британских поставщиков энергии. Еще три компании - Igloo Energy Supply, Enstroga и Symbio Energy - объявили о своем закрытии. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az.

Агентство пишет о том, что 233 тысячам клиентов придется искать нового поставщика электроэнергии. Так, представители Igloo утверждают, что работа компании больше невозможна в текущих условиях энергетического розничного рынка из-за "невероятно высоких цен на газ".

По данным регулирующего органа по вопросам энергетики Великобритании Ofgem, вместе эти три поставщика обслуживали около 1% покупателей на рынке.

С начала августа в стране уже прекратили обслуживание пять коммунальных предприятий. Из-за этого около 1,7 миллиона клиентов за это время были вынуждены сменить поставщика.

Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Великобритании Квази Квартенг этой зимой ожидает банкротства еще нескольких компаний. "Мало кто ожидал такого экстремального ценового шока", - отмечается в заявлении Igloo.