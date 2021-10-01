Нападение леопарда на женщину в Индии попало на камеру

В индийском городе Мумбаи неподалеку от леса Аари на 55-летнюю Нирмаладеви Сингх напал леопард во дворе ее дома.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Daily Mail.

Камеры видеонаблюдения запечатлели момент, когда леопард появился за спиной сидящей в саду у дома Сингх. Через несколько секунд она заметила хищника, повернулась к нему и схватила трость. В этот момент дикий зверь напал на женщину. Однако индианка не растерялась и отбилась от животного с помощью трости. Когда Сингх попала леопарду по голове, он оставил ее в покое и скрылся.

По словам представителя департамента лесного хозяйства Гаджанана Хайра, судя по следам от когтей на теле пострадавшей, на нее напал взрослый леопард. Он добавил, что это уже второе нападение за несколько месяцев. Департамент установил камеры, чтобы выяснить, нападает ли на людей один хищник или несколько разных.