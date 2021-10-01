Трактор сбил пенсионерку в Москве

На востоке Москвы пенсионерку сбил трактор. Инцидент произошел 29 сентября около дома на Измайловском бульваре, сообщили на портале газеты "Измайлово", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что трактор двигался задним ходом. 82-летняя женщина упала, однако водитель не заметил этого. Рука старушки попала под колесо.

Женщину госпитализировали в шоковом состоянии.