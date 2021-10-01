https://news.day.az/world/1386462.html Трактор сбил пенсионерку в Москве - ВИДЕО
Трактор сбил пенсионерку в Москве - ВИДЕО
На востоке Москвы пенсионерку сбил трактор. Инцидент произошел 29 сентября около дома на Измайловском бульваре, сообщили на портале газеты "Измайлово", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Отмечается, что трактор двигался задним ходом. 82-летняя женщина упала, однако водитель не заметил этого. Рука старушки попала под колесо.
Женщину госпитализировали в шоковом состоянии.
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