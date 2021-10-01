Примеси попали в вакцину Moderna по ошибке

Компания Moderna выяснила причину появления частиц стали в ампулах с вакциной, которые применялись в Японии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, согласно сообщению на сайте компании, вакцина была загрязнена во время упаковки. Детали аппарата были установлены неправильно из-за человеческой ошибки. Из-за их трения во время работы, пояснили в Moderna, образовывалась металлическая пыль.

Как уверили в компании Moderna, обнаруженные примеси "не представляли угрозы для здоровья вакцинируемых и не повлияли на эффективность препарата", хотя их размер иногда достигал нескольких миллиметров.