https://news.day.az/world/1386480.html Примеси попали в вакцину Moderna по ошибке - ВИДЕО
Примеси попали в вакцину Moderna по ошибке - ВИДЕО
Компания Moderna выяснила причину появления частиц стали в ампулах с вакциной, которые применялись в Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, согласно сообщению на сайте компании, вакцина была загрязнена во время упаковки. Детали аппарата были установлены неправильно из-за человеческой ошибки. Из-за их трения во время работы, пояснили в Moderna, образовывалась металлическая пыль.
Как уверили в компании Moderna, обнаруженные примеси "не представляли угрозы для здоровья вакцинируемых и не повлияли на эффективность препарата", хотя их размер иногда достигал нескольких миллиметров.
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