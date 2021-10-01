Ряд стран ЕС сводят до минимума ограничения - благодаря вакцинации

Португальцы празднуют "День свободы": с пятницы в стране отменяется большинство санитарных ограничений и вновь открываются ночные клубы и бары - единственные заведения, которые оставались закрыты с марта прошлого года. Это последний пункт плана поэтапного выхода из карантина, представленного властями в начале лета. Правительство говорит, что перейти к нему помогла успешная кампания по вакцинации (на данный момент привито 85% населения Португалии).

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, ночная жизнь может возобновиться - это один из секторов, который больше всего пострадал за последние полтора года. На дискотеки и в бары можно будет ходить без маски, но на входе потребуется предъявить цифровой сертификат о вакцинации или отрицательный тест. "Зелёный пропуск" будет по-прежнему обязателен при авиаперелетах и ​​морских путешествиях, при посещении домов престарелых и больниц, а также на крупных культурных и спортивных мероприятиях.

Спортивные объекты, такие как футбольные стадионы, могут быть заполнены на полную мощность, как объявило в этот четверг Главное управление здравоохранения (DGS). Цифровой сертификат больше не будет обязательным для доступа в отели и места размещения туристов, а также в ресторанах, где до сих пор он требовался по выходным. У ресторанов и предприятий больше не будет ограничений по времени и вместимости, а также не будет ограничения числа гостей на свадьбах и крестинах.

Маски остаются обязательными в общественном транспорте, больницах, школах, в выставочных залах и в коммерческих помещениях площадью более 400 кв. метров. Их можно больше не носить на рабочих местах, но каждая компания может устанавливать свои собственные правила.

В Бельгии с 1 октября защитные маски можно больше не носить в гостиничном секторе и магазинах, но они остаются обязательными в общественном транспорте, на вокзалах, в аэропортах и во время мероприятий с участием более 500 человек. Ночные клубы и пабы также могут снова открыться. Такое решение вынес Консультативный комитет страны.

Для въезда в Ватикан с 1 октября потребуется справка о состоянии здоровья, подтверждающая иммунитет от COVID-19. Все посетители должны будут иметь при себе так называемый "Зелёный пропуск", который уже широко используется в Италии. Исключение будет сделано лишь для тех, кто посещает мессу но лишь на время, необходимое для обряда.

Конституционный суд Словении заблокировал правительственный план сделать прививку от коронавируса обязательной для государственных служащих. Власти планировали потребовать, чтобы с 1 октября более 30 тысяч человек либо прошли вакцинацию, либо представили справку о перенесённом COVID-19, чтобы продолжить работу. Распоряжение должно было вступить в силу в субботу, но в ответ на жалобу профсоюза полицейских суд постановил его заблокировать, отметив, что "несмотря на очень серьёзную эпидемическую ситуацию, реализация потенциально неконституционной меры будет иметь худшие последствия, чем отсрочка реализации".

Блокировка мандата останется в силе до тех пор, пока суд не вынесет окончательного решения по жалобе, поданной профсоюзом полицейских, но дата для этого не установлена.

Министр государственного управления Бостьан Коритник заявил журналистам, что "сожалеет о решении суда, но обязательно его выполнит".

Он настаивал, что мандат на вакцинацию был направлен на "обеспечение более безопасных условий труда в помещениях, находящихся в ведении правительства".